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Формула-1

СМИ: команда "Формулы-1" "Ред Булл" опровергла информацию о возвращении Феттеля

Ранее сообщалось, что команда заинтересована в возвращении немца, который должен был занять места тайца Александера Албона
Себастьян Феттель AP Photo/Vincent Thian
Описание
Себастьян Феттель
© AP Photo/Vincent Thian

ТАСС, 9 июля. Консультант команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Ред Булл" Хельмут Марко опроверг информацию о возвращении четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Комментарий Марко приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Auto Motor und Sport.

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Ранее портал Motorsport-Total сообщил, что команда заинтересована в возвращении немца, который должен был занять места тайца Александера Албона. Албон же должен был заменить россиянина Даниила Квята в дочерней команде "Ред Булл" - "Альфа Таури".

"У нас нет места для Феттеля. Мы довольны Албоном. Александер наполовину таец, а "Ред Булл" на 51% - тайская компания", - заявил Марко.

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Все четыре титула чемпиона мира он выиграл в составе "Ред Булл" (2010-2013), после чего перешел в "Феррари" в 2015 году. В мае итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте и завершит сотрудничество с ним по итогам сезона.

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