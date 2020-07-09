МОК аннулировал результаты чемпиона мира по тяжелой атлетике турка Биная на Олимпиаде-2012

ТАСС, 9 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты турецкого тяжелоатлета Мете Биная, показанные на Олимпийских играх 2012 года, из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

На Играх в Лондоне Бинай занял шестое место в весовой категории до 69 кг.

"Установлено, что он совершил нарушение антидопинговых правил в период Олимпиады в Лондоне. Он дисквалифицирован с соревнований. Олимпийский комитет Турции должен обеспечить скорейшее возвращение в МОК диплома, врученного спортсмену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступает в силу незамедлительно. При повторном анализе допинг-пробы спортсмена в ней было найдено запрещенное вещество станозолол. МОК предложил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотреть дальнейшие действия в отношении 35-летнего турка в рамках своей компетенции.

В начале июня стало известно, что независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства IWF, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе о покрытии допинговых нарушений. МОК заявил, что тщательно изучит доклад Макларена и проведет работу со Всемирным антидопинговым агентством, чтобы выявить возможные нарушения, допущенные в тяжелой атлетике на Олимпийских играх.

Бинай является победителем чемпионата мира 2010 года в весовой категории до 69 кг, в том же году он победил на континентальном первенстве.