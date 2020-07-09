Линди Рафф назначен главным тренером клуба НХЛ "Нью-Джерси"

ТАСС, 9 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" объявил о назначении на пост главного тренера команды канадца Линди Раффа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 60-летним специалистом не уточняется. В декабре 2019 года с поста главного тренера "Нью-Джерси" был уволен Джон Хайнс. С тех пор исполняющим обязанности главного тренера был Ален Насреддин.

"Это фантастическая возможность вывести команду, состоящую из молодых талантов и сильных лидеров, на новый уровень, - сказал Рафф. - Я становлюсь частью организации "Нью-Джерси" в невероятное время, у меня есть желание и огонь, которого хватит для того, чтобы вывести команду в плей-офф".

Рафф работал главным тренером "Баффало" с 1997 по 2013 год, вместе с командой он доходил до финала Кубка Стэнли в сезоне-1998/99, где уступил "Далласу". Именно с этим клубом Рафф начал работу после ухода из "Баффало", а с 2017 года являлся помощником главного тренера в "Нью-Йорк Рейнджерс". Специалист входил в тренерский штаб сборной Канады на двух чемпионатах мира (2009, 2013), на одном из которых команда завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной России. По итогам сезона-2005/06 он был признан лучшим тренером регулярного чемпионата НХЛ.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. "Нью-Джерси" не попал в число этих клубов.

В составе команды выступает российский нападающий Никита Гусев. В дебютном сезоне в НХЛ он набрал 44 очка (13 голов + 31 передача) в 66 играх. Гусев стал вторым бомбардиром "Нью-Джерси", пропустив вперед только Кайла Палмьери (45 очков).