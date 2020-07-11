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Футбол в Англии

Чемпион мира по футболу 1966 года Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет

В качестве тренера он работал в сборной Ирландии, которую выводил в финальную часть чемпионатов мира 1990 и 1994 годов
Джек Чарльтон PA via AP
Описание
Джек Чарльтон
© PA via AP

ТАСС, 11 июля. Бывший футболист сборной Англии, старший брат Бобби Чарльтона, Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Лидс".

Чарльтон скончался после продолжительной болезни в окружении своей семьи.

На протяжении своей 23-летней карьеры Чарльтон представлял "Лидс" и является рекордсменом клуба по числу матчей, сыграв за команду в 773 встречах. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, а также дважды стал победителем Кубка ярмарок. В 1967 году Ассоциация футбольных журналистов Англии признала его лучшим игроком года.

Вместе со своим братом в составе сборной Англии Чарльтон стал бронзовым призером чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года. Эта победа на домашнем первенстве является единственной в истории сборной Англии на чемпионатах мира. В качестве тренера он работал в "Мидлсбро", "Шеффилд Уэнсдей" и "Ньюкасле", а также в сборной Ирландии, которую вывел в финальную часть чемпионатов мира 1990 и 1994 годов.

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