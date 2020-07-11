Передача эстафеты. Майгуров сменил Драчева на посту президента Союза биатлонистов России

ХИМКИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) избрал нового президента - им стал трехкратный чемпион мира, олимпийский призер Виктор Майгуров, который последние годы входил в правление организации. Перед ним стоит непростая задача - за два года надо решить финансовые проблемы СБР, выстроить четкую работу с регионами и добиться восстановления полноправного членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU). Выборы нового президента СБР прошли в субботу на конференции организации в подмосковных Химках. Конкурентов у Майгурова не было - его оппонент, теперь уже бывший президент СБР Владимир Драчев, за день до конференции объявил о сложении полномочий и отказался от участия в выборах. Официальная причина - решение сосредоточиться на работе в Госдуме. Консолидация Несмотря на внезапное признание поражения в борьбе за президентское кресло, Драчев все же приехал на конференцию и поблагодарил коллег из регионов за совместную работу на протяжении двух лет. Вместо ожидавшийся конкуренции на конференции в итоге произошла консолидация.

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"Очень непростое решение принял Владимир Петрович, я с уважением отношусь к этому решению, - сказал посетивший заседание министр спорта РФ Олег Матыцин. - Деятельность депутата Госдумы действительно очень многогранна и требует много времени. Я считаю, то Владимир Петрович принял ответственное решение, которое позволит вам консолидироваться и выбрать руководителя, который во главе команды будет развивать биатлон как минимум до Олимпийских игр в Пекине". Делегаты - представители 45 региональных федераций - не стали сеять смуту и единодушно поддержали кандидатуру Майгурова. Поскольку выборы были внеочередными, полномочия нового президента истекут в 2022 году, после зимних Игр в Пекине. За это время Майгурову предстоит исправить в СБР многое. В первую очередь - закрыть долги организации перед партнерами, контрагентами, сотрудниками аппарата, которые исчисляются миллионами рублей. Помогать в этом ему будет команда единомышленников по правлению СБР. В обновленный руководящий орган вошли пять человек из прошлого состава: помимо Майгурова, это Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов. Все они в апреле проголосовали за досрочное проведение внеочередной конференции, поскольку не видели возможности продолжать работу под руководством Драчева. Вместе с ними в правление впервые избрались представитель Саратовской области Сергей Литяк и судья международной категории Иван Мелихов, при этом численный состав правления сокращен с десяти до семи человек. "Считаю, что численностью в десять человек правление работает не очень эффективно, - сказал Майгуров. - Как показала практика, не у всех получается принять участие в заседаниях правления, в этой связи есть риск того, что не будет собираться необходимого для легитимных решений кворума. Раньше в правление уже входило семь человек, поэтому, основываясь на своем опыте, я предложил такой состав". Восстановление прав Новому руководству также нужно еще активнее заняться вопросом восстановления полноправного членства СБР в IBU. После допингового кризиса организация уже третий год не может добиться снятия санкций: она лишена возможности проводить международные старты и выдвигать своих представителей в руководящие структуры IBU. При этом процесс восстановления прав постоянно требует средств. Сейчас СБР должен компенсировать международной федерации еще около €300 тыс., в то время как общая сумма за два года достигла отметки в €1 млн.

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Ставить эти долги в вину одному Драчеву будет неверно - санкции были наложены при его предшественнике - Александре Кравцове, однако факт заключается в том, что сейчас организация должна как российским, так и зарубежным партнерам. Достаточно сказать, что до сих пор не закрыты задолженности перед зарубежными гостиницами, в которых спортсмены сборной жили во время сборов и соревнований. "Долги реально есть. Не хочу называть суммы, но я понимаю, для чего и с кем иду на этот пост, поэтому все эти вопросы решаемы", - сказал Майгуров. Закрыть долги помогут восстановление сотрудничества с прошлыми партнерами, главным из которых явятся "Газпром", и привлечение новых. Содействие в решении финансовых трудностей готов оказать и министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, который еще со времен работы на посту губернатора Тюменской области поддерживает биатлон. Ожидается, что в ближайшие два месяца будет сформирован попечительский совет СБР, который Якушев может возглавить. "Не только в спорте, но и во всех отраслях экономики и жизнедеятельности есть тенденция к конструктивному диалогу государственных, общественных и бизнес-структур, - заметил Матыцин. - Есть очень много людей, которые любят биатлон и готовы в него инвестировать, но именно с точки зрения долгосрочной программы его развития, а не отдельных компонентов". Министерство спорта РФ, к слову, также пообещало поддержку СБР. В том числе и в вопросе восстановления прав в IBU. Сборная С избранием Майгурова перестановок в тренерском штабе сборной России не ожидается, хотя именно споры вокруг его формирования побудили членов правления в апреле созвать внеочередную конференцию. Драчев тогда сумел добиться, чтобы иностранные специалисты Роберт Кабуков и Владимир Королькевич в сборной не оказались.

На их место были приглашены российские специалисты Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Во время конференции Матыцин подчеркнул, что министерство спорта будет делать ставку именно на российских специалистов, тем самым указывая на правильность решения назначить Каминского и Шашилова старшими тренерами сборной. Впрочем, Майгуров еще до конференции говорил, что в случае избрания не собирается менять этих специалистов. Единственное, на должность главного тренера будет предложено назначить Валерия Польховского, против приглашения которого выступал Драчев. Сейчас сборные команды страны начали первые предсезонные сборы. Часть ведущих спортсменов продолжают тренироваться по индивидуальным планам. Если пандемия коронавируса сойдет на нет, международный сезон начнется уже в конце ноября. Главное - развитие и популяризация биатлона в стране Впрочем, оценивать работу СБР все же стоит не по выступлению национальной команды. Главным для организации все же остаются развитие и популяризация спорта в стране. По этому вопросу у Майгурова и Драчева, которые в середине 90-х выступали в одной эстафетной команде, споров не возникает.