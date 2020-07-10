Сопротивление бесполезно. Почему Драчев оставил управление российским биатлоном

Занятость в Государственной думе не позволит ему совмещать посты. Отчасти это действительно так, однако есть у этой истории и другие причины

Четыре победы на чемпионатах мира, олимпийские награды, единственная в российской истории победа в Кубке мира, управленческий опыт и большие связи — этого набора Владимиру Драчеву два года назад вполне хватило для победы на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР). К власти он приходил с целью сделать российский биатлон лучше, на деле все оказалось иначе — все время, что Драчев находился на своем посту, один из самых популярных видов спорта в стране сопровождали скандалы. Работа по выстраиванию в СБР четкой системы управления была провалена. Как итог — организацию ждут внеочередные выборы, причем на безальтернативной основе — за день до конференции Драчев объявил, что добровольно покидает свой пост. Единственным конкурентом остался Виктор Майгуров. Именно он два года назад противостоял ему на выборах главы СБР. Ниже — подробнее об основных причинах, не позволивших Драчеву воплотить в жизнь задуманное. Деньги Без них никуда. Если бы у Драчева на руках сейчас были многомиллионные контракты со спонсорами, он бы точно никуда не ушел. Но их нет. Что есть — так это огромные долги. Только по самым скромным подсчетам, они превышают 30 млн рублей. При этом в окружении Драчева нет соратников, которые бы могли помочь ему преодолеть бедственное положение.

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Из десяти членов правления СБР поддерживали его только двое — двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и олимпийский чемпион Сергей Тарасов. Но друзья по сборной были готовы оказать Драчеву только моральную поддержку, материальная была им не под силу. Кому под силу, так это двум другим членам правления СБР — министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву и старшему вице-президенту "Газфонда" Алексею Нуждову. Однако они свой выбор сделали в пользу другого кандидата — трехкратного чемпиона мира, члена правления Виктора Майгурова. В случае его избрания Якушев должен возглавить попечительский совет, который поможет СБР преодолеть затянувшийся финансовый кризис. Смена власти и преодоление управленческого кризиса наверняка поспособствует и возвращению в число спонсоров "Газпрома", который ежегодно выплачивал СБР порядка 50 млн рублей. Два года назад Драчев обещал привлечь в СБР сотни миллионов рублей, однако обещания остались невыполненными. По этой причине даже сохранение президентского поста сулило организации большие проблемы. Долги по зарплате перед сотрудниками, контрагентами и Международным союзом биатлонистов (IBU) с большой долей вероятности так и остались бы невыплаченными. Все это могло привести к банкротству СБР. Результаты Теоретически спасти Драчева могли результаты основной сборной. Но и в этом направлении ему не удалось добиться заметного прогресса. В целом результаты национальной команды были неплохими, даже после ухода из спорта Антона Шипулина российские биатлонисты продолжали завоевывать награды на главных стартах. Произошел заметный рост результатов Александра Логинова, который ворвался в элиту мирового биатлона и стал чемпионом мира. Проще говоря, в российском биатлоне бывали времена и похуже, и на их исправление у предшественников Драчева было куда больше двух лет.

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Однако общий фон вокруг сборной в последние два сезона продолжал оставаться негативным, в том числе из-за постоянных скандалов. Допинговые дисквалификации за пропуск внесоревновательного тестирования, споры с лидерами по финансовым условиям контрактов, постоянные организационные накладки, отсутствие должного технического обеспечения команды, спорные кадровые решения, нарушения критериев формирования состава сборной, взаимные упреки и обвинения, отсутствие нормальной коммуникации. При этом Логинов — главный творец побед российского биатлона — последние два года постоянно был под огнем критики его иностранных коллег, которые не могут простить ему дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Остановить этот поток негатива в адрес лидера сборной команде Драчева также не удалось. Имидж Имидж российского биатлона на международной арене скатился до исторического минимума. После громких допинговых разбирательств и ущемления прав в IBU новому руководству СБР необходимо было выстраивать диалог с новым руководством международной федерации.

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