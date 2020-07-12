UFC назвал обладателей бонусов турнира на "Бойцовском острове"

ТАСС, 12 июля. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил обладателей бонусов прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 251. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Лучшее выступление вечера показали англичанин Дэйви Грант, который нокаутировал в третьем раунде первого боя турнира американца Мартина Дэя, и чех Иржи Прохазка, нокаутировавший во втором раунде швейцарца Волкана Оздемира. Лучшим боем вечера был признан поединок американки Роуз Намаюнас и Джессики Андраде из Бразилии. Единогласным решением судей победу одержала Намаюнас.

Турнир UFC 251 стал первым, который прошел на "Бойцовском острове". По идее главы UFC Дэйны Уайта, проведение боев на острове будет более безопасным с эпидемиологической стороны. На турнире UFC 251 россиянин Петр Ян победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона в легчайшем весе, в главном поединке вечера нигериец Камару Усман защитил титул в полусреднем весе, победив решением судей американца Хорхе Масвидаля. На "Бойцовском острове" в Абу-Даби пройдут еще три турнира.