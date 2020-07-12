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Футбол в России

Газизов: назначение Шайбекова врио гендиректора "Уфы" говорит о системной работе клуба

В воскресенье стало известно о назначении Шайбекова на пост врио гендиректора вместо перешедшего в "Спартак" Газизова.
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Назначение Рената Шайбекова временно исполняющим обязанности генерального директора "Уфы" является результатом системной работы футбольного клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший гендиректор "Уфы", ныне работающий на этой должности в "Спартаке" Шамиль Газизов.

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Газизов перешел в "Спартак" на этой неделе. Ранее председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов сообщил ТАСС о назначении Шайбекова на пост врио гендиректора.

"Это человек, который долго со мной работал, он абсолютно готов к самостоятельной работе. Мне кажется, так и должен работать клуб, чтобы выращивать на замену людей и в менеджменте, и игроков, и тренеров, - сказал Газизов. - Он продукт системы "Уфы", и поэтому выбор тут очевиден. Думаю, завтра руководство республики объявит о нем, и, как мне кажется, клубу надо продолжать идти системно, как и всегда работает "Уфа".

Газизов присутствовал на матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Уфа" (1:1). "Ребята выдержали, они молодцы. Поздравил генерального и спортивного директоров с хорошей игрой", - отметил он.

В следующем туре "Уфа" 16 июля на домашнем поле встретится со столичным "Динамо".

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