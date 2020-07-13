Тренер Шубенкова: международный сезон для россиян потерян из-за перевыборов главы ВФЛА

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены могут забыть о международных турнирах в текущем сезоне из-за перевыборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики, необходимость в которых возникла после отставки с поста главы организации Евгения Юрченко. Такое мнение ТАСС высказал тренер чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.

Юрченко объявил об отставке в понедельник, он был избран 28 февраля 2020 года. Согласно уставу ВФЛА, исполняющим обязанности президента должен стать первый вице-президент, которым является Алексей Плотников.

"Я вообще не понимаю, зачем Юрченко приходил, что это такое было? - сказал Клевцов. - Я реально пребываю в большом недоумении, абсолютно не понимаю. Совершенно очевидно сейчас, что время с марта по июль было утеряно безвозвратно. Пока идут новые перевыборы, пройдет еще несколько месяцев, поэтому об этом международном сезоне мы можем забыть".

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. В этом случае российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.