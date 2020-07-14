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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Махов получит золотую медаль Олимпийских игр 2012 года

На Играх в Лондоне он завоевал бронзу, однако результаты финалистов турнира аннулировали после перепроверки допинг-проб
Билял Махов AP Photo/Misha Japaridze
Описание
Билял Махов
© AP Photo/Misha Japaridze

ТАСС, 14 июля. Российский борец Билял Махов признан чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми. В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.

В итоге в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона - Махов и Гасеми, подобное произошло впервые в истории олимпийских турниров по борьбе.

Бронзовые награды Игр достались Даулету Шабанбаю из Казахстана и американцу Тервелу Длагневу.

Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), становился серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером мировых первенств. Дважды завоевывал бронзовые награды мировых чемпионатов по греко-римской борьбе (2014, 2015). В феврале 2020 года в допинг-пробе Махова обнаружили запрещенное вещество, дисциплинароное решение по этому делу пока не вынесено.

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