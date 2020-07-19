{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Никифоров: "Зенит" заслуженно победил "Спартак" в полуфинале Кубка России по футболу

По словам бывшего защитника красно-белых, обсуждать какие-то судейские ошибки бессмысленно

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал заслуженную победу над московским "Спартаком" в матче 1/2 финала Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник красно-белых Юрий Никифоров.

"Зенит" в воскресенье на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 548 зрителей.

На эту тему
"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

"Футбол понравился, у "Спартака" был последний шанс зацепиться за еврокубки, но не получилось, - сказал Никифоров. - "Зенит", по моему мнению, победил заслуженно, но я, конечно, болел за "Спартак". "Зенит" на протяжении всего сезона показывал отличную игру, победил на дистанции конкурентов и заслуженно выиграл национальный чемпионат и вышел в финал Кубка, а обсуждать какие-то там судейские ошибки бессмысленно, как мне кажется, это должны делать специалисты. Что же до "Спартака", то хотелось бы, конечно, чтобы команда всегда боролась за призовые места, играла в еврокубках, но сейчас какая-то темная полоса, и пока все не наладится, у них будет перетряска, если сможет Леонид Федун выдержать это все и остановиться на чем-то конкретном, тогда, быть может, что-то получится".

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Боярский: ФК "Спартак" показал настоящую командную игру, а "Зенит" одержал трудовую победу
Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" считает, что по итогам матча Кубка России есть много претензий к судейству
Читать полностью