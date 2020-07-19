Никифоров: "Зенит" заслуженно победил "Спартак" в полуфинале Кубка России по футболу

"Футбол понравился, у "Спартака" был последний шанс зацепиться за еврокубки, но не получилось, - сказал Никифоров. - "Зенит", по моему мнению, победил заслуженно, но я, конечно, болел за "Спартак". "Зенит" на протяжении всего сезона показывал отличную игру, победил на дистанции конкурентов и заслуженно выиграл национальный чемпионат и вышел в финал Кубка, а обсуждать какие-то там судейские ошибки бессмысленно, как мне кажется, это должны делать специалисты. Что же до "Спартака", то хотелось бы, конечно, чтобы команда всегда боролась за призовые места, играла в еврокубках, но сейчас какая-то темная полоса, и пока все не наладится, у них будет перетряска, если сможет Леонид Федун выдержать это все и остановиться на чем-то конкретном, тогда, быть может, что-то получится".

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.