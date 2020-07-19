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Футбол в России

Гендиректор ФК "Зенит" поделился ожиданиями от финала Кубка России

По словам Александра Медведева, "Химки" оставили очень хорошее впечатление благодаря своей самоотдаче
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев Петр Ковалев/ТАСС
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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистов "Зенита" ждет серьезная игра в финале Олимп - Кубка России с "Химками". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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"Химки" в полуфинале обыграли "Урал" со счетом 3:1.

"У нашей команды стояли задачи, связанные с выигрышем чемпионата и Кубка. Надо еще в финале обыграть "Химки", которые уверенно победили "Урал", поэтому если думать, что кубок в кармане, то это не так. Это будет серьезная игра, и команда будет к ней готовиться", - сказал Медведев.

"Химки" оставили очень хорошее впечатление благодаря своей самоотдаче, "Урал" подумал, что обыграет соперника на классе, но на классе не обыграешь ни одного соперника ни в одной лиге", - добавил он.

Теги
Российский футболРоссияМедведев, Александр Иванович
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