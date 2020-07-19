Гендиректор ФК "Зенит" поделился ожиданиями от финала Кубка России

"Химки" в полуфинале обыграли "Урал" со счетом 3:1.

"У нашей команды стояли задачи, связанные с выигрышем чемпионата и Кубка. Надо еще в финале обыграть "Химки", которые уверенно победили "Урал", поэтому если думать, что кубок в кармане, то это не так. Это будет серьезная игра, и команда будет к ней готовиться", - сказал Медведев.

"Химки" оставили очень хорошее впечатление благодаря своей самоотдаче, "Урал" подумал, что обыграет соперника на классе, но на классе не обыграешь ни одного соперника ни в одной лиге", - добавил он.