Чемпионат баскетбольной Единой лиги ВТБ начнется 20 сентября

ТАСС, 20 июля. Регулярный сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября и завершится 25 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В первом матче чемпионата подмосковные "Химки" на своей площадке сыграют с петербургским "Зенитом". Согласно регламенту, 13 команд-участниц проведут турнир в два круга - каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд выйдут в плей-офф, который и определит обладателя титула - все серии пройдут до трех побед. Матчи начнутся на площадках команд, занявших более высокое место по итогам регулярного сезона.

Прошедший сезон был досрочно завершен из-за коронавируса без выявления победителя.