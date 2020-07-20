РФС продолжит использовать географический принцип назначения судей на матчи

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) продолжит использовать географический принцип при назначении арбитров на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал глава департамента Виктор Кашшаи.

В нынешнем сезоне такой принцип использовался, чтобы избежать случаев заражения коронавирусом. На матчи назначались арбитры из того же региона, где проходит игра, или близлежащего.

"Как правило, мы пытаемся назначать нейтральных с географической точки зрения судей, но иногда здравый смысл подсказывает назначить местных арбитров. Так, [Алексей] Матюнин был назначен на матч "Локомотива", [Сергей] Карасев судил "Динамо". Мы видим, что судьи из Москвы могут работать на матчах московских команд, - сказал Кашшаи. - В будущем мы будем также поступать, конечно, не каждую неделю, а только по необходимости".

"Например, если будут какие-то причины, связанные с коронавирусом, то будут какие-то ограничения на передвижение. Приоритетом для нас, конечно же, останется хороший уровень судейства, мы будем этого придерживаться", - добавил он.