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НБА

В НБА не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Тесты сдали 346 игроков

ТАСС, 21 июля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не выявила случаев заражения коронавирусом среди игроков, находящихся на тренировочной базе в Орландо. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НБА.

С момента прошлого тестирования (13 июля), когда было выявлено двое зараженных, тесты сдали 346 игроков, ни один из них не показал положительный результат.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Большинство клубов уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

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