Выборы президента Российской федерации баскетбола пройдут 20 августа

ТАСС, 21 июля. Выборная конференция Российской федерации баскетбола (РФБ) пройдет 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках конференции пройдут выборы президента организации, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ. При голосовании каждая аккредитованная региональная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации, входящие в РФБ, - по одному.

Отмечается, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения на конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования.

С 2015 года президентом РФБ является чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко.