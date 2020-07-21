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Единая лига ВТБ

Выборы президента Российской федерации баскетбола пройдут 20 августа

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения на конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 21 июля. Выборная конференция Российской федерации баскетбола (РФБ) пройдет 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В рамках конференции пройдут выборы президента организации, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии РФБ. При голосовании каждая аккредитованная региональная федерация баскетбола будет иметь два голоса, иные организации, входящие в РФБ, - по одному.

Отмечается, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения на конференции будут приниматься путем проведения заочного голосования.

С 2015 года президентом РФБ является чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко.

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