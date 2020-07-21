Коронавирус не обнаружен у членов сборной России по спортивной гимнастике перед сбором

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тесты на коронавирусную инфекцию у сборной России по спортивной гимнастике перед третьим сбором на базе "Озеро Круглое" дали отрицательный результат, теперь спортсмены могут приступить к тренировкам. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

Российская сборная проведет третий сбор в полном составе. В частности, на нем к команде присоединился трехкратный чемпион мира Артур Далалоян. Помимо него, в числе вызванных на сбор двукратный чемпион мира Денис Аблязин, обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры Олимпиады-2016 Давид Белявский и Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр - 2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы 2018 года Лилия Ахаимова и ряд других ведущих спортсменов.

"Коронавирус не обнаружен, все хорошо", - сказала Родионенко.

Третий тренировочный сбор завершится 8 августа. Первый после длительного перерыва сбор гимнастов проходил с 24 мая по 21 июня, второй - с 22 июня по 12 июля.