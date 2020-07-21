Серена Уильямс станет совладельцем женского футбольного клуба

ТАСС, 21 июля. Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису, победительница 23 турниров Большого шлема американка Серена Уильямс станет совладельцем нового клуба Национальной женской футбольной лиги (NWSL). Об этом сообщает портал Bleacher Report.

Во вторник лига объявила, что с сезона 2022 года планирует добавить в чемпионат команду из Лос-Анджелеса. Совладельцами этого клуба станут Серена Уильямс, актриса Натали Портман, а также бывшие футболистки сборной США Миа Хамм, Джули Фауди и Эбби Вамбах.

NWSL была основана в 2012 году. На данный момент в женской североамериканской лиге выступают девять клубов из США. Уже объявлено, что в 2021 году к ним добавится команда из Луисвилля. В 2022 году клуб из Лос-Анджелеса станет одиннадцатым участником турнира.