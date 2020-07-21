КДК РФС рассмотрит баннер болельщиков "Зенита" о Федуне на следующем заседании

ТАСС, 21 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит обстоятельства появления на "Газпром-Арене" баннера болельщиков "Зенита" с изображением владельца "Спартака" Леонида Федуна на своем следующем заседании. Об этом рассказал председатель КДК Артур Григорьянц, чьи слова приводит пресс-служба РФС.

19 июля после матча полуфинала Олимп - Кубка России со "Спартаком" (встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба) болельщики "Зенита" вывесили баннер с Федуном, который изображен как один из героев научно-фантастического сериала "Черное зеркало". На полотне изображено, как Федун с экрана разбитого телевизора смотрит на болельщиков своей команды.

"Иные нарушения, отраженные в документах официальных лиц по данному матчу (в том числе демонстрация болельщиками "Зенита" несогласованного баннера), с целью детального изучения всех обстоятельств, сбора необходимых документов и доказательств будут рассмотрены КДК РФС на следующем заседании", - сказал Григорьянц.