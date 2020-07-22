Оргкомитет: вакцина от коронавируса станет ключевым фактором для проведения Игр в Токио

ТОКИО, 22 июля. /ТАСС/. Контроль над ситуацией с распространением коронавируса, прогресс в разработке вакцины и методов лечения станут основными факторами во время принятия решения о проведении Олимпиады в Токио в следующем году. Об этом в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK заявил глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"Взятие ситуации с коронавирусом под контроль является фактором номер один. Это касается прогресса в разработке вакцины и лечения", - сказал Мори. По словам главы оргкомитета, окончательное решение о проведении Игр остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

Говоря о возможности повторного переноса Олимпиады в Токио, Мори отметил небольшую вероятность данного сценария. К настоящему времени уже принято решение, что зимние Игры в 2022 году примет Пекин, а летнюю Олимпиаду в 2024 году - Париж. "Вряд ли Париж уступит свою очередь Токио", - сказал Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.