Якушев: канадцы побаивались защитника сборной СССР Гусева, он был колючим и злым на льду

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной СССР Александр Гусев был колючим и злым на льду, он всегда играл в таком режиме, поэтому канадские хоккеисты побаивались его. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

Гусев скончался 22 июля. Помимо победы на Олимпиаде, он дважды выигрывал чемпионаты мира (1973, 1974), а также становился серебряным (1972) и бронзовым (1977) призером мировых первенств. Также в составе советской сборной он принимал участие в Суперсериях между сборными СССР и Канады (1972, 1974) и в Кубке Канады 1976 года.

"Александр не уступал ни в чем канадцам, был колючим, злым. Он всегда играл в таком режиме, поэтому канадцы его побаивались. Те же [Иван] Курнуайе, [Фил] Эспозито от него натерпелись", - рассказал Якушев.

В сезоне-1967/68 Гусев и Валерий Харламов выступали за игравшую в одной из низших лиг "Звезду" из Чебаркуля.

"Это известный эпизод из их жизни. Вернуться опять в ЦСКА, когда тебя отправили в низшую лигу, не каждому дано. Оба обладали, прежде всего, боевым характером, отыграли они там великолепно. Сам тренер "Звезды" позвонил Тарасову, порекомендовал обратно их взять, потому что было видно, что они переросли уровень низшей лиги и принесли бы больше пользы советскому хоккею", - подчеркнул Якушев.

"Ребята включили характер, спортивную злость, чтобы поставить задачу вернуться", - добавил он.