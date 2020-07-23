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Футбол в России

Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков покинул "Крылья Советов"

Самарский клуб занял 15-е место и не сумел сохранить право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ)
Сергей Рыжиков (слева) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Сергей Рыжиков (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" объявил об уходе 39-летнего голкипера Сергея Рыжикова в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Рыжиков выступал за "Крылья Советов" с августа 2018 года. По итогам сезона самарский клуб занял 15-е место и не сумел сохранить право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

До "Крыльев Советов" Рыжиков играл за казанский "Рубин", в составе которого становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012). За "Рубин" он выступал в течение 11 сезонов и покинул команду по окончании сезона-2017/18. Ранее выступал, в частности, за московский "Локомотив", в составе которого выиграл бронзовые медали чемпионата (2006) и Кубок России (2007). Три года подряд (2008-2010) входил под вторым номером в список 33 лучших футболистов России и под третьим номером - по итогам сезона-2014/15, член Клуба Льва Яшина как вратарь, сыгравший 100 и более "сухих" матчей за российские команды.

Рыжиков провел единственный матч за сборную России в марте 2011 года против команды Катара (1:1). Входил в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года, не сыграв ни одного матча.

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