Аджоев: результаты ФК "Арсенал" показывают, что команда находится на правильном пути

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководитель тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев считает, что результаты, которые команда показывает в последние годы, говорят о том, что она находится на правильном пути. Такое мнение Аджоев высказал ТАСС.

"Арсенал" в сезоне-2019/20 занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Отставание от "Динамо", которое заняло шестую строчку, составило три очка. Позиция, на которой по итогам турнира расположились бело-голубые, станет еврокубковой, если петербургский "Зенит" в финале Олимп - Кубка России 25 июля обыграет подмосковные "Химки".

"Подводя итоги сезона, обязательно нужно учитывать то, в каких условиях он прошел, - сказал Аджоев. - Все-таки все мы столкнулись с ситуацией, когда чемпионат был остановлен на три месяца, а потом игры шли одна за другой через два дня на третий. Подобного опыта не было ни у кого, и хорошо уже то, что первенство было доиграно и был соблюден спортивный принцип. Это самое главное".

"Что касается нашей команды, то мы третий год подряд оказываемся в первой восьмерке. После борьбы за выживание и сохранение места в РПЛ уже три сезона подряд тульский "Арсенал" решает задачи другого уровня и другого порядка. Это приятная стабильность, показывающая, что мы на правильном пути. Для нас очень важно развиваться планомерно, постепенно, без резких движений вверх-вниз, именно такую ситуацию мы и наблюдаем в Туле", - продолжил руководитель "Арсенала".

По словам собеседника агентства, за последнее время клуб стал узнаваемым на уровне премьер-лиги. "Первая команда - это только вершина выстроенной вертикали; создана академия, построена тренировочная арена с искусственным газоном, крытый манеж, где сотни детей могут заниматься футболом круглый год, - отметил он. - Все это стало возможно благодаря вниманию к "Арсеналу" со стороны губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В Олимп-ПФЛ играет команда "Химик-Арсенал" из Новомосковска, которую возглавляет Андрей Пятницкий, в молодежном первенстве успешно выступает команда под руководством Владислава Тернавского".

"Сейчас смело можно утверждать, что тульский "Арсенал" - это заметный, узнаваемый клуб в РПЛ, который не просто на равных борется с топ-командами нашего чемпионата, но и регулярно побеждает их", - добавил Аджоев.

"Арсенал" достойно провел концовку сезона

"Отдельно нужно сказать о том, что в очередной раз в Туле по-новому раскрылись некоторые футболисты, и это уже становится своеобразной визитной карточкой "Арсенала", - подчеркнул он. - Кто-то выходит на новый уровень, как Даниил Лесовой, кто-то перезапускает карьеру, как Евгений Луценко, забивший 15 голов и проведший свой лучший сезон. В конце чемпионата отлично проявили себя молодые футболисты, получившие свой шанс в основном составе: [Владислав] Пантелеев, [Даниил] Хлусевич, [Александр] Довбня. Все это происходит потому, что мы ценим игроков, создаем для них условия, в которых возможен рост".

Также руководитель тульского клуба отметил работу нового тренерского штаба во главе с Сергеем Подпалым и Николаем Ковардаевым, которые в конце сезона сменили главного тренера Игоря Черевченко, подавшего в отставку 1 июля. После этого в пяти матчах чемпионата России команда одержала три победы, а также по разу сыграла вничью и потерпела поражение.

"Как известно, по ходу чемпионата в "Арсенале" сменился тренерский штаб. Сергей Подпалый и Николай Ковардаев, принявшие команду в непростой ситуации, достойно провели финиш чемпионата; очень благодарен и им, и футболистам. Сейчас команде предоставлено несколько дней отдыха, после чего начнем подготовку к следующему сезону, который стартует совсем скоро", - резюмировал Аджоев.