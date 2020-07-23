Общее собрание РПЛ отклонило предложение о расширении чемпионата до 18 команд

ТАСС, 23 июля. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не поддержали идею расширения турнира до 18 команд. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Общее собрание РПЛ состоялось в четверг.

"Вопрос о расширении лиги до 18 команд в сезоне-2020/21 поднимался, - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин. - Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало. Регламент был утверждён всеми клубами в начале сезона, затем перед возобновлением все согласились с решением исполкома об отмене стыковых матчей при вылете двух команд".

В сезоне-2019/20 Тинькофф-РПЛ принимали участие 16 команд. По его итогам последние два места заняли самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", которые вылетели в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Из ФНЛ в РПЛ вышли волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".

В марте РПЛ заявляла, что лига может быть расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, но только в том случае, если нынешний сезон не будет доигран. На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, играют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году выступали 20 команд, которые были разделены на две группы.