Кашшаи заявил, что направит в ФК "Спартак" ответ на письмо с вопросами по судейству

Совет директоров "Спартака" во вторник обратился с открытым письмом к Кашшаи с просьбой отреагировать на критику судейства в российском футболе. В обращении к главе департамента судейства РФС отмечалось, что в восьми играх красно-белых после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в их пользу - были отменены четыре гола и один пенальти в пользу московского клуба, засчитан гол в ворота красно-белых и назначен пенальти, еще один гол был отменен в игре с "Тамбовом", где система видеоассистента рефери (VAR) отсутствовала.

"Я не хочу в медиа комментировать подобные письма. Естественно, мы отправим "Спартаку" наш официальный ответ, - сказал Кашшаи. - Конечно, в матчах "Спартака" возникает много эпизодов, в том числе и спорных, вмешательств VAR. Возможно, на поле судьи совершают ошибки в пользу "Спартака" или против него, но VAR используется для того, чтобы внести справедливость в игру - таким образом, если есть офсайд и мы его видим, то VAR должен вмешаться и определить его".

"Я абсолютно уверен в том, что эта ситуация касается краткосрочного периода - восьми туров после коронавируса. В других матчах других команд тоже бывает вмешательство VAR. Кто знает, может в следующем сезоне будет больше вмешательств VAR или меньше вмешательств VAR в матчах московского "Спартака". Для меня нет проблемы в том, что клуб написал такое письмо, все-таки футбол - вещь эмоциональная, но моя задача простая: я должен улучшить качество судейства в России; мы не можем изменить судейство за несколько недель", - добавил руководитель департамента судейства РФС.

В завершившемся 22 июля чемпионате России "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. 19 июля красно-белые завершили выступление в Олимп - Кубке России, проиграв в Санкт-Петербурге "Зениту" (1:2). В этой встрече было принято несколько решений, которые вызвали вопросы у фанатов красно-белых, однако 20 июля Кашшаи заявил, что в них арбитры приняли правильные решения, а оценка судье Сергею Иванову будет снижена за то, что он назначил пенальти в ворота гостей только после вмешательства VAR.