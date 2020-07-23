"Ювентус" впервые с 2015 года проиграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 23 июля. Туринский "Ювентус" проиграл со счетом 1:2 "Удинезе" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе "Ювентуса" гол забил Маттейс Де Лигт (42-я минута), у хозяев отличились Илия Несторовски (52) и Секо Фофана (90+2).
В четверг исполнилось 3000 дней с тех пор, как "Ювентус" является чемпионом Италии - клуб не уступает титул на протяжении восьми сезонов. Последний раз "Ювентус" проигрывал "Удинезе" в августе 2015 года (0:1), с тех пор туринцы одержали семь побед, один матч завершился вничью.
"Ювентус" лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков. Отрыв от идущей второй "Аталанты" составляет шесть баллов за три тура до конца турнира. "Удинезе" с 39 очками идет 15-м.
В следующем туре "Ювентус" 26 июля примет "Сампдорию", "Удинезе" в тот же день сыграет на выезде с "Кальяри".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|35
|25
|5
|5
|73-38
|80
|2
|Аталанта
|35
|22
|8
|5
|95-44
|74
|3
|Интер
|35
|21
|10
|4
|74-36
|73
|4
|Лацио
|34
|21
|6
|7
|69-37
|69
|5
|Рома
|35
|18
|7
|10
|69-47
|61
|6
|Милан
|35
|17
|8
|10
|55-44
|59
|7
|Наполи
|35
|16
|8
|11
|56-47
|56
|8
|Сассуоло
|35
|13
|9
|13
|64-60
|48
|9
|Верона
|35
|11
|13
|11
|43-43
|46
|10
|Парма
|35
|12
|7
|16
|49-51
|43
|11
|Фиорентина
|35
|10
|13
|12
|43-45
|43
|12
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|48-58
|43
|13
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|14
|Сампдория
|35
|12
|5
|18
|46-58
|41
|15
|Удинезе
|35
|10
|9
|16
|34-49
|39
|16
|Торино
|35
|11
|5
|19
|42-63
|38
|17
|Дженоа
|35
|9
|9
|17
|44-65
|36
|18
|Лечче
|35
|8
|8
|19
|45-77
|32
|19
|Брешия
|35
|6
|6
|23
|33-74
|24
|20
|СПАЛ
|35
|5
|4
|26
|25-70
|19