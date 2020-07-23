"Ювентус" впервые с 2015 года проиграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 23 июля. Туринский "Ювентус" проиграл со счетом 1:2 "Удинезе" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Ювентуса" гол забил Маттейс Де Лигт (42-я минута), у хозяев отличились Илия Несторовски (52) и Секо Фофана (90+2).

В четверг исполнилось 3000 дней с тех пор, как "Ювентус" является чемпионом Италии - клуб не уступает титул на протяжении восьми сезонов. Последний раз "Ювентус" проигрывал "Удинезе" в августе 2015 года (0:1), с тех пор туринцы одержали семь побед, один матч завершился вничью.

"Ювентус" лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков. Отрыв от идущей второй "Аталанты" составляет шесть баллов за три тура до конца турнира. "Удинезе" с 39 очками идет 15-м.

В следующем туре "Ювентус" 26 июля примет "Сампдорию", "Удинезе" в тот же день сыграет на выезде с "Кальяри".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.