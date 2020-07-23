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Футбол в Италии

"Ювентус" впервые с 2015 года проиграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась домашней победой "Удинезе" со счетом 2:1
Брам Нейтинк, Родриго Де Пауль ("Удинезе") и Пауло Дибала ("Ювентус") EPA-EFE/GABRIELE MENIS
Описание
Брам Нейтинк, Родриго Де Пауль ("Удинезе") и Пауло Дибала ("Ювентус")
© EPA-EFE/GABRIELE MENIS

ТАСС, 23 июля. Туринский "Ювентус" проиграл со счетом 1:2 "Удинезе" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Ювентуса" гол забил Маттейс Де Лигт (42-я минута), у хозяев отличились Илия Несторовски (52) и Секо Фофана (90+2).

В четверг исполнилось 3000 дней с тех пор, как "Ювентус" является чемпионом Италии - клуб не уступает титул на протяжении восьми сезонов. Последний раз "Ювентус" проигрывал "Удинезе" в августе 2015 года (0:1), с тех пор туринцы одержали семь побед, один матч завершился вничью.

"Ювентус" лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 80 очков. Отрыв от идущей второй "Аталанты" составляет шесть баллов за три тура до конца турнира. "Удинезе" с 39 очками идет 15-м.

В следующем туре "Ювентус" 26 июля примет "Сампдорию", "Удинезе" в тот же день сыграет на выезде с "Кальяри".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус35255573-3880
2Аталанта35228595-4474
3Интер352110474-3673
4Лацио34216769-3769
5Рома351871069-4761
6Милан351781055-4459
7Наполи351681156-4756
8Сассуоло351391364-6048
9Верона3511131143-4346
10Парма351271649-5143
11Фиорентина3510131243-4543
12Болонья3511101448-5843
13Кальяри3410121249-5042
14Сампдория351251846-5841
15Удинезе351091634-4939
16Торино351151942-6338
17Дженоа35991744-6536
18Лечче35881945-7732
19Брешия35662333-7424
20СПАЛ35542625-7019

 

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