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Формула-1

"Формула-1" отменила Гран-при США, Мексики и Бразилии

Вместо этого соревнования пройдут в Германии, Италии и Португалии
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© EPA/WALLACE WOON

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июля. /ТАСС/. Организаторы "Формулы-1" отказались от проведения в текущем сезоне Гран-при США, Бразилии и Мексики из-за ситуации с коронавирусом в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Вместо этого соревнования пройдут в немецком Нюрнберге, итальянской Имоле и португальском Алгарви. Изначально состязания должны были состояться 23 октября в Остине, 30 октября в Мехико и 13 ноября в Сан-Паулу.

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Ранее "Формула-1" утвердила проведение 10 этапов сезона, в их число не входили Гран-при Мексики, США и Бразилии.

Соревнования "Формулы-1" в Бразилии не состоятся впервые с 1972 года. Всего за это время было проведено 38 заездов на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу и 10 заездов на трассе в "Жакарепагуа" в Рио-де-Жанейро.

Гран-при России в Сочи состоится 25-27 сентября.

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