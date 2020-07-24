"Формула-1" отменила Гран-при США, Мексики и Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июля. /ТАСС/. Организаторы "Формулы-1" отказались от проведения в текущем сезоне Гран-при США, Бразилии и Мексики из-за ситуации с коронавирусом в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Вместо этого соревнования пройдут в немецком Нюрнберге, итальянской Имоле и португальском Алгарви. Изначально состязания должны были состояться 23 октября в Остине, 30 октября в Мехико и 13 ноября в Сан-Паулу.