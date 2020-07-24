Сын олимпийского чемпиона Иваницкого опроверг информацию об обнаружении отца

Полиция Московской области двое суток разыскивает 82-летнего Иваницкого, который ушел за грибами в лес и не вернулся. В пятницу телеграм-канал Life Shot опубликовал информацию об обнаружении Иваницкого, отмечается, что он находится в больнице вместе с сыном.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого, пропавшего 22 июля в Рузском районе Московской области, опроверг информацию об обнаружении отца в лесу. Об этом он сообщил ТАСС.

Сын пропавшего Иваницкого предположил, что у отца могла случиться проблема с сердцем

"Информация, что отец найден и я нахожусь с ним в больнице, - неправда. Поиски продолжаются", - сообщил Владимир Иваницкий.

22 июля Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Сын бывшего спортсмена предположил, что после того, как Иваницкий вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем.

Полиция устанавливает местонахождение мужчины. К поискам Иваницкого привлечены водолазы и вертолет. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что в поисках участвуют также подразделения МЧС и Мособлпожспаса.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Иваницкий работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-1980. Также он преподавал в МГУ им. Ломоносова.

Олимпиада-1980 прошла в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года, это были первые в истории Олимпийские игры на территории стран Восточной Европы, в 2020 году отмечается 40-летний юбилей проведения Игр.