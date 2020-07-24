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Футбол в Нидерландах

Новый сезон чемпионата Нидерландов по футболу стартует 12 сентября

Турнир завершится 16 мая

ТАСС, 24 июля. Следующий сезон чемпионата Нидерландов пройдет с 12 сентября 2020 года по 16 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Чемпионат начнется матчем "Утрехт" - АЗ (Алкмар). После завершения в мае 34-го тура чемпионата будут проведены стыковые матчи за право остаться в высшем дивизионе и плей-офф за путевку в Лигу Европы.

В течение сезона возможны корректировки по датам в силу выступлений команд в еврокубках. В середине декабря будет объявлена программа чемпионата после 22-го тура.

Сезон-2019/20 чемпионата Нидерландов был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, победитель не был объявлен.

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Футбол в Нидерландах
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