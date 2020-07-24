Генсек РФС заявил, что "Химки" письменно сообщили о желании выступить в РПЛ еще 9 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" в письменной форме заявил о желании выступить в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21 еще 9 июля. Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) заявил генеральный секретарь организации Александр Алаев.

22 июля министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС о том, что "Химки" сыграют в РПЛ. В тот же день РПЛ подтвердила ТАСС получение документов от химчан. Команда по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла второе место в турнирной таблице, которое позволило ей выйти в премьер-лигу. Ранее клуб обсуждал идею по финансовым причинам отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ и остаться в ФНЛ.

"Формально "Химки" подтвердили свое участие в премьер-лиге, направили соответствующее письмо. То, что происходило дальше, устные заявления представителей "Химок" и руководства Московской области, дезориентировало абсолютно всех и внесло нервозность. Это, конечно, ненормально", - сказал президент РФС Александр Дюков.

"9 июля "Химки" по запросу РПЛ направили официальное письмо о своем участии в премьер-лиге и о желании войти в состав участников НП "Российская премьер-лига" и подготовили полный пакет документов. То есть на тот момент они уже определились", - отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По словам Дюкова, с формальной точки зрения "Химки" поступили правильно. "Но надо подумать, какие изменения в регламент нужно внести, чтобы эти случаи не повторялись", - подчеркнул президент РФС.

Правила для выбора клубами лиги изменятся с нового сезона

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что профессиональные клубы, которые пройдут лицензирование, с сезона-2020/21 будут обязаны проинформировать РФС о том, в какой лиге они будут выступать, в течение недели после прохождения этой процедуры.

"Во всех соревновательных регламентах следующего сезона будет дано семь календарных дней на то, чтобы клуб сделал официальное заявление и в лигу, и в РФС о выборе того соревнования, в котором он будет участвовать. Семь дней отсчитываются от одной из дат, которая будет позднее - либо дата завершения апелляционных процедур по получению лицензии, либо дата завершения соответствующего соревнования", - сказал Рогачев.