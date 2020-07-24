Александр Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправлен в больницу после поединка с Магомедом Исмаиловым, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

Емельяненко потребовалась помощь после боя с Исмаиловым в связи с полученными травмами и рассечениями.

На счету Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.