Президент "Брешии": контракт с Балотелли стал ошибкой для клуба

ТАСС, 25 июля. Подписание контракта с нападающим Марио Балотелли стало для итальянского футбольного клуба "Брешия" ошибкой. Такое мнение высказал президент команды Массимо Челлино, чей комментарий приводит портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Челлино одобрил расторжение контракта с 29-летним футболистом. Однако официально об этом не объявляли. Между сторонами был конфликт. Игрок пропускал тренировки команды после их возобновления, ссылаясь на болезнь.

"У нашей команды был энтузиазм после выхода из второго дивизиона. Я мог сохранить микроклимат внутри коллектива, но по ходу сезона химия была уничтожена. Мы могли избежать вылета, даже не имея в составе Балотелли, это была моя ошибка. Я и Марио разделили вину пополам - казалось, что он может нам помочь, но ожидания не оправдались", - сказал Челлино.

Балотелли перешел в "Брешию" в августе 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил пять мячей. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель".

В составе "Интера" нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.