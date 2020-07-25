Дюков допустил возможность изменения дизайна трофея Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Материал и дизайн трофея Кубка России по футболу в будущем могут быть изменены. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В субботу "Зенит" в финале Олимп - Кубка России обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0. Во время церемонии награждения и празднования футболисты петербургского клуба разбили крышку хрустальной чаши.

"Есть правило, по которому клуб, который завоевывает кубок пять раз, забирает его на вечное хранение, - сказал Дюков. - Уже несколько клубов близки к тому, чтобы одержать пятую победу. Давайте подождем сезон или несколько и будем думать о другом дизайне кубка. Хотя тот кубок, который был сейчас вручен "Зениту", мне кажется симпатичным".