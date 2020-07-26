Главный тренер "Динамо" Новиков прокомментировал выход клуба в Лигу Европы

ТАСС, 26 июля. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков после выхода команды в Лигу Европы поблагодарил руководство футбольного клуба за доверие. Комментарий специалиста опубликован в его аккаунте в Instagram.

Новиков сменил Дмитрия Хохлова на посту главного тренера бело-голубых в октябре 2019 года. На тот момент "Динамо" после 12 туров шло на предпоследнем месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В итоге клуб финишировал шестым в чемпионате России и благодаря победе "Зенита" в Олимп - Кубке России получило право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.