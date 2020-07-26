Главный тренер "Динамо" Новиков прокомментировал выход клуба в Лигу Европы

ТАСС, 26 июля. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков после выхода команды в Лигу Европы поблагодарил руководство футбольного клуба за доверие. Комментарий специалиста опубликован в его аккаунте в Instagram.
Новиков сменил Дмитрия Хохлова на посту главного тренера бело-голубых в октябре 2019 года. На тот момент "Динамо" после 12 туров шло на предпоследнем месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В итоге клуб финишировал шестым в чемпионате России и благодаря победе "Зенита" в Олимп - Кубке России получило право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.
"Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба за доверие и содействие, болельщикам за поддержку в любой ситуации, - написал Новиков. - Только вместе, большой динамовской семьей, мы смогли добиться результата. Всех поздравляю с возвращением в еврокубки, впереди много работы".
"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15, когда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, уступив итальянскому "Наполи" - это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу завоевало путевку в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.