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Футбол в России

Определен победитель Кубка России по интерактивному футболу

Соревнования были организованы Российским футбольным союзом при поддержке Федерации компьютерного спорта России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москвич Антон Кленов стал победителем Кубка России по интерактивному футболу.

В финале победитель дивизиона Xbox Кленов выиграл у ставшего лучшим в дивизионе PlayStation4 Даниила Абельдяева из Санкт-Петербурга. Третье место занял Степан Михович (Москва).

Турнир проходил в комплексе Yota Arena в Москве, соревнования были организованы Российским футбольным союзом (РФС) при поддержке Федерации компьютерного спорта России. Соревнования проходили по игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team.

Соревнования проходили без зрителей из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Призовой фонд турнира составил 1 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей получил победитель Кубка России, 300 тыс. - серебряный призер, 200 тыс. - бронзовый призер.

"Рад, что нам удалось организовать турнир в таких сложных условиях. Финал был потрясающим", - сказал во время трансляции турнира председатель комитета разновидностей футбола РФС Игорь Ефремов.

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