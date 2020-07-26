"Лацио" разгромил "Верону" в матче чемпионата Италии. Иммобиле установил два рекорда

ТАСС, 26 июля. "Лацио" победил "Верону" со счетом 5:1 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Голы за римлян забили Сергей Милинкович-Савич (56-я минута), Хоакин Корреа (62) и Чиро Иммобиле (45+6 (с пенальти), 83, 90+4 (с пенальти)). У "Вероны" отличился Софьян Амрабат (38).

Иммобиле установил рекорд чемпионатов страны для итальянских футболистов по количеству голов за один сезон. На счету форварда "Лацио" 34 мяча, предыдущее достижение принадлежало Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959). Также Иммобиле стал лучшим в истории чемпионатов Италии по количеству реализованных пенальти в одном сезоне - 14, прежнее достижение (12 голов) принадлежало Криштиану Роналду (текущий сезон) и Джузеппе Синьори (сезон-1995/96). Иммобиле сравнялся с поляком Робертом Левандовским из мюнхенской "Баварии" в споре за "Золотую бутсу" (приз лучшему бомбардиру сезона чемпионатов стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций).

"Лацио" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 75 очков. Клуб ранее обеспечил себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Верона" с 46 баллами идет девятой. В следующем, предпоследнем туре "Лацио" примет 29 июля "Брешию", "Верона" в тот же день сыграет дома со СПАЛом.

В другом матче дня "Болонья" дома обыграла "Лечче" (3:2), "Кальяри" уступил на своем поле "Удинезе" (0:1), "Рома" переиграла дома "Фиорентину" (2:1), а "Торино" на выезде не сумел переиграть СПАЛ (1:1).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.