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Футбол в Италии

"Лацио" разгромил "Верону" в матче чемпионата Италии. Иммобиле установил два рекорда

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 26 июля. "Лацио" победил "Верону" со счетом 5:1 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Голы за римлян забили Сергей Милинкович-Савич (56-я минута), Хоакин Корреа (62) и Чиро Иммобиле (45+6 (с пенальти), 83, 90+4 (с пенальти)). У "Вероны" отличился Софьян Амрабат (38).

Иммобиле установил рекорд чемпионатов страны для итальянских футболистов по количеству голов за один сезон. На счету форварда "Лацио" 34 мяча, предыдущее достижение принадлежало Антонио Анджелилло (33 гола в сезоне-1958/1959). Также Иммобиле стал лучшим в истории чемпионатов Италии по количеству реализованных пенальти в одном сезоне - 14, прежнее достижение (12 голов) принадлежало Криштиану Роналду (текущий сезон) и Джузеппе Синьори (сезон-1995/96). Иммобиле сравнялся с поляком Робертом Левандовским из мюнхенской "Баварии" в споре за "Золотую бутсу" (приз лучшему бомбардиру сезона чемпионатов стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций).

"Лацио" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав в 36 матчах 75 очков. Клуб ранее обеспечил себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Верона" с 46 баллами идет девятой. В следующем, предпоследнем туре "Лацио" примет 29 июля "Брешию", "Верона" в тот же день сыграет дома со СПАЛом.

В другом матче дня "Болонья" дома обыграла "Лечче" (3:2), "Кальяри" уступил на своем поле "Удинезе" (0:1), "Рома" переиграла дома "Фиорентину" (2:1), а "Торино" на выезде не сумел переиграть СПАЛ (1:1).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус35255573-3880
2Интер362210477-3676
3Аталанта36229596-4575
4Лацио36236776-3975
5Рома361971071-4864
6Милан361791056-4560
7Наполи361781158-4759
8Сассуоло361391464-6248
9Верона3611131244-4846
10Болонья3612101451-6046
11Парма361371651-5246
12Фиорентина3610131344-4743
13Удинезе361191635-4942
14Кальяри3610121450-5342
15Сампдория351251846-5841
16Торино361161943-6439
17Дженоа36991844-6836
18Лечче36882047-8032
19Брешия36662434-7624
20СПАЛ36552626-7120

 

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