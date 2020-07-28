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ММА

Поединок Олейника и Льюиса возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе

Бой пройдет 8 августа
Алексей Олейник Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Алексей Олейник
© Сергей Фадеичев/ТАСC

ТАСС, 28 июля. Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Деррика Льюиса станет главным событием турнира в Лас-Вегасе, намеченного на 8 августа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Изначально предполагалось, что Олейник проведет этот бой в июне. Однако россиянин отказался и предложил перенести поединок на более поздний срок. Организация приняла решение, что бой возглавит турнир в Лас-Вегасе 8 августа.

Олейник в мае победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. В активе 42-летнего спортсмена 59 побед, 13 поражений и одна ничья. В послужном списке 35-летнего Льюиса 23 победы и семь поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В октябре 2018 года Льюис нокаутировал россиянина Александра Волкова.

Участницей турнира станет также россиянка Яна Куницкая. Ее поединок против бразильянки Кэтлин Виейры был намечен на 1 августа. Однако в понедельник Куницкая сообщила, что бой перенесен на 8 августа. В активе 30-летней россиянки 12 побед и пять поражений, на счету 28-летней бразильянка 10 побед и одно поражение.

 

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