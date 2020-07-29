Совет World Athletics примет решение о санкциях к Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 29 июля. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на своем очередном заседании намерен рассмотреть деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), не погасившей в намеченный срок задолженность в размере $6,31 млн. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции с 29 по 30 июля.

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое состоялось 12 марта, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Также Всероссийская федерация легкой атлетики должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В случае невыплаты до 1 июля размер штрафа должен увеличиться вдвое, а российские легкоатлеты, скорее всего, лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

ВФЛА из-за финансовых проблем в организации, которые еще более обострила пандемия коронавирусной инфекции, не смогла в срок выплатить задолженность. World Athletics 2 июля выступила с заявлением, сообщив о приостановке деятельности рабочей группы по восстановлению ВФЛА под руководством Руне Андерсена. Также временно не будут рассматриваться заявления российских легкоатлетов, желающих выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Окончательное решение по данным вопросам будет принято на заседании совета международной федерации.

Глава ВФЛА Евгений Юрченко, ознакомившись с заявлением World Athletics, сказал, что испытывает чувство глубокого разочарования. По его мнению, нельзя связывать выдачу нейтрального статуса с выплатой штрафа по делу Лысенко. Юрченко отметил, что ВФЛА сделала все, чтобы изыскать средства для погашения задолженности, однако добиться желаемого ей так и не удалось. 13 июля глава Всероссийской федерации легкой атлетики написал заявление об уходе в отставку.

Исполняющим обязанности президента ВФЛА стал его первый заместитель Алексей Плотников, инициировавший 27 июля заседание рабочей группы, о необходимости создания которой еще в марте заявил совет World Athletics. 28 июля Всероссийская федерация легкой атлетики отправила официальное обращение в международную федерацию, в котором призвала не ужесточать санкции и вернуться к выдаче нейтрального статуса чистым российским легкоатлетам.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее ассоциация сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации (дорожную карту).