Менеджер Нурмагомедова рассказал, что россиянин не останавливал подготовку к бою с Гэтжи

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не прерывал тренировочный процесс и продолжает подготовку к бою с американцем Джастином Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Ранее было объявлено, что бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября.

"Хабиб и не останавливал подготовку. Он всегда находится в тренировочном процессе", - сказал Магомедов.

Изначально планировалось, что их поединок возглавит турнир в Абу-Даби 19 сентября. Однако в команде россиянина сообщили, что этого не будет. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона, с которым изначально должен был встретиться Нурмагомедов. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.