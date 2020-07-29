Нурмагомедов заявил, что в апреле 2021 года проведет бой с Сен-Пьером

ТАСС, 29 июля. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в апреле 2021 года проведет поединок с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером. Об этом россиянин написал в комментарии под постом комментатора UFC Джо Рогана в Instagram .

Ранее было объявлено, что бой Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября. Позднее глава UFC Дэйна Уайт отметил, что Нурмагомедов следом может провести поединок с Сен-Пьером, и этот бой может стать заключительным в карьере россиянина.

"В октябре - Джастин, в апреле - Сен-Пьер", - написал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусредней и средней весовых категориях. Последний бой канадец провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. После победы он объявил о завершении карьеры. Всего на счету 39-летнего канадца 26 побед и два поражения.