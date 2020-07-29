Первый домашний матч в ФНЛ тольяттинский "Акрон" проведет на стадионе "Самара-Арена"

ТАСС, 29 июля. Первый домашний матч в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) тольяттинский "Акрон", которому будет противостоять ярославский "Шинник", проведет на стадионе "Самара-Арена", встреча пройдет в рамках второго тура ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Тольятти.

"Акрон", основанный в 2018 году, вышел в ФНЛ, став победителем Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Урал-Приволжье". На домашней арене команды "Кристалл", расположенной в городе Жигулевск, проходят ремонтные работы, которые находятся в завершающей стадии - в скором времени будут возведены дополнительные трибуны "Восточная" и "Южная". Отмечается, что тольяттинский клуб надеется завершить работы до середины августа и после этого сертифицировать стадион для проведения матчей ФНЛ.

"Самара-Арена" является домашним стадионом "Крыльев Советов", которые также в сезоне-2020/21 будут выступать в ФНЛ.

Стадион "Самара-Арена" был открыт в апреле 2018 года. Он был построен к чемпионату мира по футболу. В рамках турнира стадион принял шесть игр. Также на арене прошел финальный матч Кубка России в 2019 году, в котором московский "Локомотив" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0.