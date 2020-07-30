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Кризис в российской легкой атлетике

Поздняков: ситуация вокруг ВФЛА остается тяжелой

Глава ОКР считает, что решения World Athletics позволят возобновить предметные переговоры по накопившимся вопросам
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
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Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), несмотря на решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) отсрочить платеж по штрафу, остается тяжелой. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

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В четверг совет World Athletics позволил российской стороне выплатить штраф в размере $6,3 млн до 15 августа, чтобы продолжить восстановление членства федерации. При этом, если задолженность не будет погашена в срок, совет рекомендует конгрессу организации полностью исключить ВФЛА из числа членов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил руководство World Athletics, что штраф будет выплачен.

"Ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остается тяжелой, но сегодняшние решения совета World Athletics воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам. Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта", - отметил Поздняков.

"Сейчас речь идет, помимо финансовой составляющей, о ряде серьезных и требующих глубокой проработки в сжатые сроки условий. Итоги сегодняшнего заседания совета WA важны и с точки зрения вектора дальнейших действий. ОКР со своей стороны продолжает вести необходимую работу и призывает все заинтересованные стороны объединить усилия для эффективного развития российской легкой атлетики", - добавил глава ОКР.

ВФЛА должна была до 1 июля выплатить штраф за фальсификацию документов руководством во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеПоздняков, Станислав АлексеевичМатыцин, Олег Васильевич
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