Тутберидзе: Косторная сообщила о своем уходе 18 июля на сборе в Новогорске

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сообщила Этери Тутберидзе о своем уходе из ее тренерской группы 18 июля на сборах в Новогорске, после чего покинула базу. Об этом Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС.

В пятницу Тутберидзе сообщила о переходе спортсменки в группу Евгения Плющенко. В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.

"До 15 июля она прекрасно тренировалась, с отличным настроением восстанавливалась, готовилась к сезону, - рассказала Тутберидзе. - Уже 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу [в Новогорске], сославшись на проблемы со здоровьем".

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. 16-летней фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).