Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин не попал в заявку на первый матч НХЛ после паузы

ТАСС, 1 августа. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игорь Шестеркин пропустит первый матч предварительного раунда плей-офф против "Каролины". 24-летний голкипер отсутствует в заявке клуба.

Журналист газеты New York Post Ларри Брукс сообщил, что отсутствие Шестеркина не связано с коронавирусом. Он отмечает, что, вероятно, вратарь получил травму на тренировке в пятницу или во время предсезонной игры в среду.

Первый после возобновления матч НХЛ между "Рейнджерс" и "Каролиной" начался в 19:00 мск. Основой голкипер "Рейнджерс" во встрече - Хенрик Лундквист, на скамейке запасных - россиянин Александр Георгиев.