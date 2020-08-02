"Айлендерс" обыграли "Флориду" в матче НХЛ. Варламов отразил 27 бросков

У победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (13-я минута) и Энтони Бовилье (24). В составе проигравших отличился Джонатан Юбердо (41).

ТАСС, 2 августа. "Нью-Йорк Айлендерс" победили "Флориду" со счетом 2:1 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил бросков 27 бросков, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов провел на льду 18 минут и 8 секунд, но отметившись результативными действиями.

Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.