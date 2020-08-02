"Айлендерс" обыграли "Флориду" в матче НХЛ. Варламов отразил 27 бросков

ТАСС, 2 августа. "Нью-Йорк Айлендерс" победили "Флориду" со счетом 2:1 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.
У победителей заброшенными шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (13-я минута) и Энтони Бовилье (24). В составе проигравших отличился Джонатан Юбердо (41).
Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил бросков 27 бросков, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов провел на льду 18 минут и 8 секунд, но отметившись результативными действиями.
Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 4 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.
Структура финальной части сезона НХЛ
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.