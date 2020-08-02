"Монреаль" в овертайме обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Йеспери Котканиеми (12-я минута), Ник Сузуки (27) и Джефф Питри (74). У проигравших шайбы на счету Сидни Кросби (30) и Брайана Раста (33). Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 25 минут и 15 секунд, сделав 8 бросков.

ТАСС, 2 августа. "Монреаль" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 3:2 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В этой встрече дважды не был реализован буллит: на 57-й минуте не смог переиграть вратаря форвард "Питтсбурга" Конор Шири, в овертайме (67-я минута) не смог забить нападающий "Монреаля" Джонатан Друэн. Впервые с 29 марта 1923 года в матче плей-офф НХЛ пробивалось два буллита, тогда это случилось в первой игре финала между "Оттавой" и "Эдмонтоном".

Структура финальной части сезона НХЛ

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.