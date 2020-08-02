Дуэль российских голкиперов и рекорд Кубалика. В НХЛ возобновился сезон

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновился пятью матчами предварительного раунда плей-офф. Игры проходят без зрителей в двух канадских городах - Торонто и Эдмонтоне.
Сезон был приостановлен 12 марта. Вариант досрочного завершения чемпионата рассматривался в последнюю очередь, поскольку в таком случае лига рисковала не досчитаться $1 млрд прибыли. Решение о возобновлении сезона поддержали 29 клубов, против высказались только "Каролина" и "Тампа".
"Во время паузы меня часто спрашивали, почему мы не отменили сезон-2019/20, почему не перешли к следующему. Одна из причин заключается в том, что хоккеисты хотели завершить начатое и ради этого были готовы пойти на очень серьезные жертвы, - говорится в открытом письме болельщикам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, которое приводит официальный сайт лиги. - Другая и, возможно, самая главная причина заключается в том, что вы, наши болельщики, сказали нам, что сезон должен быть завершен, и вы хотите увидеть, как вручат Кубок Стэнли".
Лига предприняла беспрецедентные меры безопасности для участников соревнований. Все команды живут на территории, которая охватывает арены и гостиницы, в полной самоизоляции. Матчи проходят без зрителей, однако лига сделала все, чтобы атмосфера во время игр была близка к игровой.
"То, что плей-офф проводится без зрителей, - это данность, ничего страшного здесь нет. НХЛ делает очень многое для здоровья и безопасности игроков, - сказал ТАСС бывший игрок лиги, чемпион мира 1993 года и скаут "Чикаго" Андрей Николишин. - Я посмотрел три встречи, качество игры мне понравилось во всех матчах. Все показывали достаточно высокий уровень для летнего хоккея и относительно той скомканной предсезонки, которая была пройдена".
Панарин и Свечников в роли ассистентов
Борьбу за Кубок Стэнли продолжают 24 клуба. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы - они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют серии предварительного раунда до трех побед за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Честь возобновить сезон выпала "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступают номинант на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата нападающий Артемий Панарин, форвард Павел Бучневич и голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, и "Каролине" с Андреем Свечниковым в составе. Шестеркин не сыграл в матче из-за травмы, место в воротах "Рейнджерс" занял швед Хенрик Лундквист, который пропустил шайбу уже после первого броска. Автором первой шайбы после возобновления сезона стал защитник "Каролины" Джейкоб Славин.
"Мы узнали [о травме Шестеркина] за день до матча. Я не уверен, что он сможет сыграть и во второй встрече. Но и Лундквист провел хороший матч", - сказал после игры главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн.
"Очевидно, что место в воротах должен был занять Игорь, но мне сказали, что сыграю я, - сказал Лундквист. - Подобные вещи случаются, я сочувствую Игорю. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару дней, но я просто счастлив, что получил возможность сыграть".
Игра закончилась победой "Каролины" со счетом 3:2. Свечников и Панарин записали на свой счет по результативной передаче, при этом форвард "Каролины" сделал ее при игре в большинстве, а нападающий "Рейнджерс" - при игре в меньшинстве.
Акция против расизма
В другой серии предварительного раунда плей-офф сошлись клубы с российскими вратарями в составе - "Флорида" с Сергеем Бобровским и "Нью-Йорк Айлендерс" с Семеном Варламовым. Победа осталась за "Айлендерс" - 2:1. Варламов отразил 27 бросков, Бобровский - на один меньше. При этом голкипер "Флориды" действовал гораздо увереннее, чем в контрольной игре против "Тампы" (0:5), в которой он пропустил все пять шайб.
"Он ответил [на поражение от "Тампы"] и провел отличный матч, - сказал после игры главный тренер "Флориды" Джоэль Кенневилль. - Он сделал несколько ключевых сейвов при выходах один на один. Он был надежен и дал нам шанс зацепиться за результат".
НХЛ не осталась в стороне от поддержки акции против расизма Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Перед началом матча "Чикаго" - "Эдмонтон" канадский защитник филиппинского происхождения Мэтт Думба из "Миннесоты" от лица НХЛ и альянса игроков по борьбе с расизмом выступил с речью и преклонил колено во время исполнения гимнов США и Канады. Рядом с ним в этот момент стояли темнокожие игроки - вратарь "Чикаго" Малькольм Суббан и защитник "Эдмонтона" Дарнелл Нёрс.
Матч завершился победой "Чикаго" со счетом 6:4. В составе победителей 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи) набрал форвард Доминик Кубалик, который претендует на приз лучшему новичку сезона. Он установил новый рекорд результативности в матче плей-офф для новичка "Чикаго". Неудачно сыграл вратарь "Эдмонтона" Майк Смит, пропустив три гола после восьми бросков, его заменил бывший голкипер "Сибири" и СКА Микко Коскинен.
"Опыт Малкина и Кросби должен сказаться"
В первом матче противостояния "Питтсбурга" и "Монреаля" победу в овертайме со счетом 3:2 одержал канадский клуб. За игрой наблюдал российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Его соотечественник из "Питтсбурга" Евгений Малкин был активен в матче, нанеся восемь бросков, но результативными действиями отметиться не смог.
"Великолепно сыграл Кэри Прайс (вратарь "Монреаля" - прим. ТАСС), но это не сенсация, он стабильный вратарь и всегда уверенно играет в решающие моменты, - сказал ТАСС Николишин. - Я все равно думаю, что "Питтсбург" одержит победу в серии, опыт лидеров команды Малкина и [Сидни] Кросби должен сказаться, в решающие моменты они забросят свои шайбы".
В заключительном матче дня "Виннипег" проиграл "Калгари" (1:4). Одной из причин поражения стала слабая реализация большинства в исполнении игроков "Джетс" - не реализована ни одна из семи попыток, тогда как "Калгари" забили дважды в неравных составах. Одни из лидеров "Виннипега" - форварды Марк Шайфли и Патрик Лайне - получили травмы.
Четвертьфиналы конференций стартуют 11 августа.