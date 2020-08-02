Дуэль российских голкиперов и рекорд Кубалика. В НХЛ возобновился сезон

Сезон был приостановлен 12 марта. Вариант досрочного завершения чемпионата рассматривался в последнюю очередь, поскольку в таком случае лига рисковала не досчитаться $1 млрд прибыли. Решение о возобновлении сезона поддержали 29 клубов, против высказались только "Каролина" и "Тампа".

"Во время паузы меня часто спрашивали, почему мы не отменили сезон-2019/20, почему не перешли к следующему. Одна из причин заключается в том, что хоккеисты хотели завершить начатое и ради этого были готовы пойти на очень серьезные жертвы, - говорится в открытом письме болельщикам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, которое приводит официальный сайт лиги. - Другая и, возможно, самая главная причина заключается в том, что вы, наши болельщики, сказали нам, что сезон должен быть завершен, и вы хотите увидеть, как вручат Кубок Стэнли".

Лига предприняла беспрецедентные меры безопасности для участников соревнований. Все команды живут на территории, которая охватывает арены и гостиницы, в полной самоизоляции. Матчи проходят без зрителей, однако лига сделала все, чтобы атмосфера во время игр была близка к игровой.

"То, что плей-офф проводится без зрителей, - это данность, ничего страшного здесь нет. НХЛ делает очень многое для здоровья и безопасности игроков, - сказал ТАСС бывший игрок лиги, чемпион мира 1993 года и скаут "Чикаго" Андрей Николишин. - Я посмотрел три встречи, качество игры мне понравилось во всех матчах. Все показывали достаточно высокий уровень для летнего хоккея и относительно той скомканной предсезонки, которая была пройдена".

Панарин и Свечников в роли ассистентов

Борьбу за Кубок Стэнли продолжают 24 клуба. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы - они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют серии предварительного раунда до трех побед за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.

Честь возобновить сезон выпала "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступают номинант на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата нападающий Артемий Панарин, форвард Павел Бучневич и голкиперы Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, и "Каролине" с Андреем Свечниковым в составе. Шестеркин не сыграл в матче из-за травмы, место в воротах "Рейнджерс" занял швед Хенрик Лундквист, который пропустил шайбу уже после первого броска. Автором первой шайбы после возобновления сезона стал защитник "Каролины" Джейкоб Славин.