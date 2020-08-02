"Евпатория" досрочно завоевала титул чемпиона Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. "Евпатория" за пять туров до окончания чемпионата Крыма по футболу завоевала титул, обыграв на своем поле "Океан" из Керчи со счетом 1:0 в 23-м туре. Мяч на счету Алана Хугаева (автогол, 78-я минута).

По окончании матча игрокам команды были вручены золотые медали президентом Крымского футбольного союза (КФС) Юрием Ветохой и представителями администрации города Евпатории.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28 туров).