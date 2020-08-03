Тренер сборной по гандболу Петкович приедет в РФ на неделе впервые после начала пандемии

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович на этой неделе должен прилететь в страну впервые после начала пандемии коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

Петкович был назначен главным тренером сборной России в начале марта, с немецким тренером югославского происхождения был подписан четырехлетний контракт.

"У меня на руках билеты в Москву через Стамбул на 8 августа. Искренне надеюсь, что в этот раз все получится. Я еще в июле планировал познакомиться с командой на сборе в Сочи, но коронавирус помешал этому осуществиться", - сказал Петкович.

Перестановки в тренерском штабе сборной России произошли после январского чемпионата Европы, на котором команда под руководством Эдуарда Кокшарова заняла 22-е место.

Первым крупным турниром во главе сборной России для Петковича станет чемпионат мира, который пройдет в январе 2021 года в Египте. В июле Международная федерации гандбола предоставила сборной России возможность сыграть на этом турнире. "Сюрпризом для меня это не стало, я знал, что Россия является кандидатом на получение wild card ["специального приглашения"], но, конечно, эта новость меня обрадовала. Я уверен, что такая спортивная держава, как Россия, должна выступать на чемпионате мира, к этому обязывают и глубочайшие традиции российской гандбольной школы", - сказал Петкович.

"Не буду сейчас говорить о том, какая задача является для нас на чемпионате мира главной, скажу, что в каждой встрече мы будем играть только на победу, - добавил он. - Я оптимист, считаю, что российская сборная - одна из самых сильных в мире, только она сейчас не в лучшем состоянии. Но этот кризис временный и как любой кризис будет преодолен".

О карьере Петковича

5 июля Петковичу исполнилось 64 года, он родился в югославском городе Тихалина. В качестве игрока он становился чемпионом и обладателем Кубка Югославии, выиграл Кубок европейских чемпионов. В 1989 году начал тренерскую карьеру, под его руководством команды трижды выигрывали Кубок EHF. В 2005 году он был признан лучшим тренером чемпионата Германии, в 2018-м - лучшим тренером стран бывшей Югославии.