Футболист Фомин перешел из "Уфы" в московское "Динамо"

ТАСС, 3 августа. Российский полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет.

На протяжении прошлого сезона Фомин выступал за "Уфу". Всего он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Фомин является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду он сыграл один матч. Также Фомин выступал на правах аренды в течение двух сезонов за "Нижний Новгород".

"Динамо" завершило прошедший чемпионат Тинькофф - Российской премьер-лиги на шестом месте и получило право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Новый сезон команда начнет 10 августа гостевым матчем с екатеринбургским "Уралом".